Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Ayaspaşa Mahallesi'ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun’dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun’un bulunması için ekipler çalışma başlattı.



Kızının hayatından endişe ettiğini belirterek biran önce bulunmasını isteyen anne Bilge Peker, kızını görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin polise bildirmelerini istedi.