Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meya Ajansı tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Altın Toprak Ödülleri' sahiplerini buldu. Bir otelde düzenlenen törenle toplam 28 kategoride iş dünyasından isimler, eğlence, sanat ve hizmet sektöründen firma temsilcilerine ödülleri verildi. Afrikalı Ali'nin sunuculuğunu yaptığı törene İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Diyarbakır Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Tatlıcı Sıtkı Usta yöneticilerinden Mehmet Altunbay, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ödül kazananlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Meya Ajans kurucusu ve koordinatörü Elif Yıldız, yaptığı konuşmada bu yıl ikincisini düzenledikleri Altın Toprak Ödülleri'nin 2019 projesindeki amaçlarının Diyarbakır'daki markalar arasındaki rekabeti artırmak, marka bilinirliğini daha yükseğe çıkarmak ve iş dünyasını böyle bir gecede bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, İhlas Haber Ajansı yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü. İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu, ödülünü Valilik Yazı İşleri Müdürü Filiz Çakmen'nin elinden aldı. Kantarcıoğlu, bu geceyi düzenleyen Meya Ajans'ı kutlayarak, “İhlas Haber Ajansı Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları adına hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ödül töreni, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Roberts Cafe Diyarbakır ana sponsorluğunda gerçekleştirilen törende ödül alan kuruluşlar ve isimler şöyle:

“Yılın en iyi haber ajansı İhlas Haber Ajansı, fark oluşturan bürokrat yöneticisi İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, en çok tercih edilen özel hastane Özel Bağlar Hastanesi, en çok tercih edilen network kozmetik markası Avon, en iyi çıkış yapan ve en çok tercih edilen eğitim kurumu Radikal Okulları, en iyi çiğköfte markası Hacı Sirac Ömer Tinte, en iyi tatlı-pasta üreticisi Sıtkı Usta, en iyi güzellik merkezi Güzellik Atölyesi, sektörüne değer katan marka Pervane Kardeşler İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, en iyi endüstriyel mutfak ekipmanları ve tasarımı Dumanlar Ticaret, en iyi otel konaklama Plaza Otel, en çok tercih edilen wellness center Jasminna'a Spa, en iyi iş kadını Ceren Paçal Çelik, en iyi beyaz eşya Samsung MD, en iyi iş adamı Mahir Duran, en iyi mobilya ve ev tekstili Bellona Aranan Mobilya, en iyi çıkış yapan ve en çok tercih edilen fotoğraf stüdyosu İstanbul Fotoğrafçılık, en iyi kurs merkezi Seçkin Kadro, en iyi kafe Kadim, en iyi gelinlik ve tasarım merkezi Aşkı Şura Gelinlik, en iyi diyetisyen Muhammed Şahin, en iyi turizm ve organizasyon Aras Turizm, en iyi kişisel gelişim uzmanı Aydın Ak, en çok sosyal sorumluluk gerçekleştiren dernek Erdemliler Harekatı Derneği Atilla Kaymaz, Diyarbakır'ın tanıtılmasına en fazla katkı sağlayan gazeteci Aziz Fidancı, en iyi yatırım hizmeti Tatlikurye, en prestijli araba markası bayisi Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv, en iyi özel dil okulu British Time.”