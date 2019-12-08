Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan araca çarptı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.