Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan araca çarptı.
Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
08.12.2019 - 16:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, köpeğe çarpmamak için ani fren yapınca kaza arkadaki aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada otomobilin sürücücü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen 70 AL 033 plakalı otomobil de ani fren yapan araca çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : köpek,araba,kaza,
667459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667459.aspx
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