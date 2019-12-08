Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Bornova ilçesinde 2 gün önce park halindeyken çalınan 35 HSE 31 plakalı kamyonun doğu illerine gittiği ihbarını alan Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişlerinden önlem alan ekipler, dün gece saat 04.00 sıralarında düzenledikleri operasyonla çalıntı kamyonu D-100 karayolu üzerinde yakaladı.

Kamyonda bulunan İ.Ö. (51) ve R.T. (34) gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde bir süredir maddi sorun yaşadıklarını ve bu nedenle nakliye yapıp para kazanmak için kamyonu çaldıklarını söyledikleri öğrenildi. Çalıntı kamyon sahibine teslim edilmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekildi.