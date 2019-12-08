Edinilen bilgiye göre, Sorgun köyünde Kemal Yavuz’a ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederken evin bir bölümü çöktü. Bu sırada 2 kişi yaralandı. Yangın vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. Hafif yaralanan 2 kişinin Keles Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.
Bursa'da 3 katlı ev kül oldu: 2 yaralı
08.12.2019 - 18:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Keles ilçesi 3 katlı bir ev çıkan yangında küle döndü. Evin bir bölümünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bursa,yangın,
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