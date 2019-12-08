Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye A. çiftinin 17 yaşındaki kızları B.A'dan’dan 12 gün sonra sevindirici haber geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kentin birçok noktasında aranan B.A, bugün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulundu. Polisin durumu bildirmesi üzerine anne ve babası, polis merkezine gelerek kızlarını aldı. Anne Raziye A, kızları ile henüz konuşmadıklarını ve kendisini toparlaması için odasında dinlenmesine müsaade ettiklerini, ilerleyen günlerde konu hakkında kızlarıyla konuşma yapacaklarını söyledi.

Olayın geçmişi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye A. çiftinin 17 yaşındaki kızı B.A, 27 Kasım Çarşamba günü Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan ailesi, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtmişti.