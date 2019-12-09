Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ana vatanı Afrika... Orada binbir zahmetle üretiliyor, dünyanın dört bir yanına satılıyor, her yerde başka türlüsü seviliyor... Evet, herkesin ortak tutkusu kahveden söz ediyorum. Filtresi var, kapuçino’su var, Amerikano’su, latte’si, espresso’su derken, yüzlerce türü var kahvenin. Bizim en çok sevdiğimiz, en çok tükettiğimiz şekli ise, Osmanlıdan bu yana hemen hemen aynı şekilde pişirilen, yanında lokumla yemek gelenek olan Türk kahvesi... Ülkemizde yüz yıllardır gelenek hâline gelen, 40 yıl hatrı olan, koyu sohbetlerin ve ailenin en önemli ortak değerlerinden biri...

Çok sevdiğimiz, hatrını 40 yıl saydığımız Türk kahvesini tüm dünyaya tanıtmak için yapılan çalışmalardan bir tanesi de 5 Aralık gününün Dünya Türk Kahvesi Günü ilan edilmesi... Bu gün dolayısıyla Türkiye’de birçok kuruluş tadım etkinlikleri yaptı, ikramlarda bulundu, Türk kahvesinin nereden nereye geldiğini anlattı, Türkiye’de genelde kahve tüketimi, özelde ise Türk kahvesi tercihi ile ilgili araştırma sonuçları yayınladı. Araştırmalar gösterdi ki, ülkemizde her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor. Kahve içenlerin yüzde 77’sinin tercihi Türk kahvesi oluyor. Elbette biz emindik de, bu araştırmalarda da gördük ki, kahveyi en çok kadınlar tüketiyor. En fazla tercih edilen şekli orta şekerli olan Türk kahvesini, kadınlar arkadaşlarıyla, erkekler aileleriyle ve neşelendiklerinde içmek istiyor.

40 YILLIK HATIR KİME NE ANLATIYOR?

Mağazalarında Dünya Türk Kahvesi Günü’nü, Türk kahvesi ikram ederek kutlayan Kahve Dünyası için yapılan araştırma, kahveye dair söylenenleri de derledi.

¥ Her 100 kişiden 63’ü için Türk kahvesi ‘karşılıklı sohbet’ demek.

¥ Her 100 kişiden 60’ı tadını sevdiği için içiyor kahveyi.

¥ Türk kahvesinin tadını en çok sevenler yüzde 80 ile Marmaralılar.

¥ Akdeniz ve Karadenizli için misafirlik çağrıştıran Türk kahvesi, Egeli için dost meclisi demek.

¥ Kadınlar sohbet ederken, erkekler yemeğin üzerine içiyor.

¥ Köpük önemli. Zira Türk kahvesinde ilk baktığımız şey, tadından önce köpüğü.

¥ Eskiden lokum yenirdi Türk kahvesiyle ama şimdi tercih çikolata.

TUZLU KAHVE HIZLA YAYILIYOR

Türklere has bir şaka olan ‘tuzlu kahve’, genellikle kız isteme geleneğinde, damat adayı için, gelin adayı tarafından yapılan bir kahve türü. Tuzlu ve bazen de acılı kahveyi sonuna kadar içen damat adayları için bazen sesli, bazen sessiz takdirler sunulur kız isteme merasimlerinde. Araştırmada bu da sorulmuş katılımcılara. Buna göre;

¥ Her 100 evli kadından 58’i tuzlu kahve yaptığını söylüyor.

¥ Evli erkeklerin yüzde 47’si de tuzlu kahve içmiş.

¥ Tuzlu kahve geleneği en çok Doğu Anadolu’da. Güneydoğu Anadolulu erkeklerin yüzde 83’ü tuzlu kahve içerken, Marmara’da yüzde 14, Akdenizde yüzde 37 oranda tuzlu kahve içilmiş.

Türk kahvesi ilk tercihimiz

Araştırma gösterdi ki, her 100 kişiden 95’i Türk kahvesini seviyor. Kahve içenlerin yüzde 77 gibi büyük bir çoğunluğunun seçimi Türk kahvesi. Bunu filtre kahve, latte ve

kapuçino takip ediyor.

ORTA ŞEKERLİ

Türk kahvesi hemen hemen bütün bölgelerimizde, yüzde 55 gibi büyük bir oranla orta şekerli içiliyor. Marmara’da sade sevenler yüzde 39 gibi büyük bir orana sahip. Güneydoğu Anadolu az içiyor ama şekerli seviyor. Çok şekerli Türk kahvesini Güneydoğu Anadolu’dan sonra İç Anadolu ve Akdeniz içiyor. ‘Çok şekerli’ kahveyi ise 100 kişiden sadece 2’si tüketiyor.

Egelinin gözdesi

Türkiye’de günde ortalama 1 fincan Türk kahvesi içiliyor. Günde 2 ile 3 fincan Türk kahvesi tüketenlerin oranı Ege Bölgesi’nde yüzde 34’ü buluyor. Karadeniz Bölgesi’nden araştırmaya katılanların yüzde 24’ü ise “nadiren” Türk kahvesi içtiğini belirtiyor. Türk kahvesinin en az içildiği bölge ise 0,73 fincan günlük ortalama ile Doğu Anadolu.

Kahve ve arkadaş

Bazen kahve bize arkadaşlık eder, bazen de biz kahveye... Kahve Dünyası’nın araştırması bunu doğrular nitelikte. Türkiye’de Türk kahvesi en çok aile ve arkadaşlarla içiliyor. Kadınların yüzde 57’si Türk kahvesini arkadaşlarıyla, erkeklerin yüzde 63’ü ise aileleriyle birhlikte içmeyi tercih ediyor. En çok kahveyi ise kadınlar tüketiyor.

Kahvede akşam

Kimi uykusuna etki ettiğini söyler, kimi çarpıntı yaptığını ama yine de akşamları tüketiyor Türkler kahveyi. Türk kahvesi içenlerin yüzde 37’si akşam içiyor, yüzde 35’i öğle yemeğinden sonra. Kahve tutkunu Egeliler ise sabahla öğle yemeği arasında ‘kahve’ diyor. Kahveyi gece içenler ise genellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri.