Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Arabasını kirletti diye bir çocuğa saldıran, sadece orada olduğu için bir köpeği vahşice öldüren insan her kötülüğü yapabilir. Tıpkı geçtiğimiz gün Ceren’i katleden vahşinin “Bugün birini öldürmek istedim, o kadar” demesi gibi, canı isteyecek vuracak, kıracak, öldürecek. Bu yüzden şiddet kime ve nereden geliyorsa hep birlikte karşı çıkmalıyız öncelikle. İşte bu ‘birlikte’ yapılacak şeylerden biri de toplumda değer gören insanların çabaları... Kozmetik markası Avon, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için bir klip hazırladı. Şarkıcı Karsu Dönmez, rapper Çağrı Sinci ve oyuncu Mehmet Aslantuğ bir rap şarkısında buluştu. “Ben yanındayım” isimli proje ve şarkıda, çocuk yaşta evlendirilen bir kadının gördüğü şiddet, çektiği acı büyük yalnızlığı anlatılıyor. Ses ve sözler öylesine bütünleşmiş ki, ilk sözlerle küçük kadının çektiği acıları hissetmeye başlıyor insan. Projeyi gönülden destekleyen Mehmet Aslantuğ “Kadına şiddet bir erkeğin hem vahşi, hem kompleksli, hem de en zavallı hâlidir” diyerek ekliyor: Bu hâl onu insan yapmadığı gibi, o çarpık duygunun vadettiği ‘er kişi’ de yapmaz. Bu acıklı suçtan geriye kalan tek gerçek onursuzluktur...