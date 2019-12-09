Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hediyeler, hediyelikler diye de. Eğer siz de yılbaşında sevdiklerinizin en azından yüzünü güldürmek istiyorsanız, hazırlığa başlamalısınız. Sevindirmek, mutlu etmek, hatırladığını hissettirmek için haddinden fazla paralar dökülmüş şeylerin, gerekli hazırlık, özen, duygu ve düşünce olmadığı zaman çok da mutlu etmediği bir gerçek. Onun için değer verdikleriniz için düşünmek, karar vermek en önemli aşama. Özel yetenekleriniz varsa kendi elinizden çıkmış şeyler mutlaka çok sevindirecektir. Masasında ya da üzerinde yıllarca kullanacağı aksesuarlar da hem ihtiyaç giderecek, hem mutlu edecektir. Fular, kravat, bere, eldiven, gömlek, hırka, ev ya da iş yerinde kullanılabilecek fotoğraf çerçevesi, evinde kullanmayı seveceğini düşündüğünüz bir biblo, uzun ömürle bir çiçek, yüzük, kolye, bilezik gibi takılar... İllaki değerli taşlardan, madenlerden oluşması gerekmiyor. Tabii imkân derecesinde değerli taşlar da olabilir ki, bugünlerde en fazla öne çıkarılanlardan biri de pırlantalar... Benim tavsiyem ise, takı grubundan bir hediye düşünüyorsanız, alacağınız kişinin hangi taşı sevdiğini öğrenip o taşı içeren bir ürün almanız olabilir.

Hediyeyi veren daha çok mutlu

Araştırmalar gösteriyor ki, hediye veren kişi, alandan daha çok mutlu oluyor. Hediye seçerken, kendisi için önemli olan kişinin beğenilerini, ihtiyaçlarını düşünmek, hediyeyi gördüğünde vereceği tepkiyi hesaplamak ve hediyeyi uzattığı anda karşısındakinin mutluluk ifadesi, hediye verenin daha çok mutlu olmasına sebep oluyor.