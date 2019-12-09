Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Uludağ’da 1 Aralık’ta kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) hâlâ bulunamadı. AFAD koordinesindeki 268 kişiyle devam eden çalışmalara, hava şartlarının elverişli olduğu zamanlarda Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopter de havadan destek verdi. Dün Uludağ’ın kuzeybatı yamaçlarındaki dere yatağında kırmızı renkli bir mont ve cebinde bere ile ev anahtarına rastlandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, eşyaların Sarp’a ait olduğunu belirledi. Gencin, ailesi de bunu teyit etti. Ardından çalışmalar dere yatağına yoğunlaştırıldı. Bölgeye bir savunma sanayisi firması tarafından özel olarak üretilen termal görüşlü drone gönderildi. Türkiye’de tek olduğu aktarılan bu cihazın, sığınak, kar ve su altı gibi yerlerde metal dedektörle iki kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.