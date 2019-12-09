Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

“Mezopotamya’da uçurtmalar kaybolmasın diye ipleri sımsıkı tutuyoruz. Bu topraklarda her çocuk uçurtmasıyla kendi masalını yaşıyor. Tıpkı içimde uçurtmalarla büyüyen çocuk gibi...”

Bu sözler 27 yaşındaki Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan’a ait... Mungan’ın çocukluğunda en büyük mutluluğu uçurtmalardı... İlk uçurtması naylon poşetten. Ardından yaptığı uçurtmaları havaya süzmek onun için bir tutkuya dönüştü. Uçurtmalarına yaşadığı kent Mardin, ilham veriyor. Zahit Mungan, Mardin’den dünyaya uzanan uçurtma sevdasını gazetemize anlattı. Mungan’ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

∂ Uçurtma tutkunuz nasıl başladı?

Beş yaşından beri uçurtma yapıyorum. Yüzyıllardır Mardin’de uçurtma kültürü var. Damlarda uçurtmanın çok sık uçurulduğu bir şehirde yaşıyorum. Hangi mevsim olursa olsun mutlaka gökyüzünde bir uçurtma havalanır. Dama çıkıp uçurtmaları seyrederken sevdalandım. Poşete ip bağlayarak terasta uçurmaya çalışıyordum. İlk uçurtmamı da o zaman yaptım.

∂ Bütün bunları yaparak neyi amaçlıyorsunuz?

En büyük ilham kaynağım: Mardin... Yaptığım uçurtmaların çoğu, şehrimizi sembolize eden unsurlardan oluşuyor. Mardin silüeti, şahmeran, eşek ve güvercin… Mardin’e dair bilinen veya az bilinen ne varsa uçurtma hâlinde göğe salmaya devam edeceğim. Unutulmasın diye.

∂ Şehir hayatı ve teknolojiyle birlikte biraz uçurtma geri plana mı atıldı?

Uçurtma uçurmak eskiden beri bizim kültürel öğelerimizden biri. Çocuklar tablet ve cep telefonları ile sanal dünyada saatlerce zaman geçirmeyi bıraksın. Uçurtmanın ipini eline alıp tabii ortamda keyifli zaman geçirsin. Hatta uçurtmanın arkasından keyiflice koşsunlar doyasıya.

∂ Uçurtmanın heyecanı gerçekten sadece ipini tutmak mı?

Uçurtma benim için hayal demek... Hayal kurduğun bir uçurtma tasarımını kâğıda dökmek ardından çizimini yapıp aylarca belki de yıllarca emek verdiğin uçurtmanın daha sonra gökyüzünde dalgalanması ayrı bir duygu... Amaç sadece uçurtma uçurmak olsaydı, hazır bir uçurtma alıp onu da uçurabilirdik.

∂ Size niçin ‘Meteoroloji uzmanı Zahit’ diyorlar. Bunu biraz açar mısınız?

Haftada en az üç defa uçurtma uçururum. Sürekli hava ve rüzgârın durumunu takip ediyorum. Bazen saatlik bile ezberlediğim oluyor. O yüzden yakın arkadaşlarım hava durumunu genelikle benden öğrenirler.

∂ İnsan uçuran uçurtmadan bahsetmiştiniz daha önce. O plan rafa mı kalktı?

En büyük hedeflerimden biri uçurtma ile insan uçurmaktı. Yaptığım uçurtma ile 55 kiloluk kız kardeşimin ayaklarını beş metre yerden kestim. Güvenlik sebebiyle durmam gerekiyordu. Ama sonuç olarak hedefime ulaştım. Gerekli şartlar oluştuğu takdirde tekrardan aynısını yapmayı düşünüyorum.

HİKÂYE KİTABI YAĞACAK!

Her yıl Ramazan Bayramı’nda çocuklara uçurtmadan şeker yağdırırım. Çocuklar o şekerleri keyifle toplarlar. Yakın bir zamanda küçük hikâye kitaplarını uçurtmadan dağıtmayı planlıyorum.

YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Uluslararası festivallerde şu ana kadar 26 ülkede Türkiye’yi temsil ettim... Festivallerde bulunmak çok keyifli, herkes uçurtmasını uçuruyor ve o toplulukta bulunmak heyecan verici.

Uçurtmadan fotoğraf

Uçurtmaya monte ettiğim fotoğraf makinesi ile tarihî şehir Mardin’in hava fotoğraflarını çekiyorum. Ardından bu karelerle Adana, Mardin ve İstanbul’da sergi açtım. Serginin adı “Uçurtmamın gözünden Mardin” idi. Çok ilgi topladı.