Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kdz. Ereğli ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Merve'den iki gündür haber alınamadı. İHA'ya ulaşan genç kızın babası, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi. Ören Yenimalle'de ikamet ettiklerini ifade eden baba, kızının bulunması için herkesten yardım istedi. Baba Aydın S., "Kızım dün 07.30-08.00 saatleri arasında evden çıktı. Otobüse binip binmediği konusunda net bilgimiz yok. Merve ve diğer çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Derslerine çalışmaları dışında hiçbir şekilde baskı yapmıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir erkek arkadaşı da yok. Merve'nin kaybolduğu ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda yer alan haberler üzerine Merve'nin Düzce'deki bir kız arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı. Liseli kızın haberleri gördükten sonra ailesine ulaştığı sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Baba Aydın S.'nin de gece saatlerinde Düzce'ye giderek kızını aldığı öğrenildi.