Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te bir halı fabrikasında ustabaşı olarak çalışan H.A, işini düzgün yapmadığı gerekçesiyle uyardığı bir işçi ile yaşadığı kavga sonrası tazminatsız işten çıkarıldı.

Hukuk mücadelesi başlatan H.A, görevini yapmadığı için uyardığı işçinin küfürlü konuştuğunu hatta iş çıkışı bu kişinin saldırısına uğradığını, bu nedenle kendisinin bir kusurunun bulunmadığı ve haksız bir şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 3. İş Mahkemesinde görülen davanın ardından gerekçeli karar açıklandı.

İkili arasında yaşanan kavganın iş yerinde olumsuzluk teşkil ettiğini ifade edilen kararda, "Ustabaşının 11 yıllık kıdemi dikkate alındığında bilerek ve isteyerek, tazminat haklarını ortadan kaldıracak davranışlara sebep olmayacağı hususu gözetilerek, ustabaşının kıdem ve ihbar tazminatı alabileceği sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Toplanan deliller, tarafların beyanları, tanıkların beyanları, bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme işverenin ustabaşına 35 bin lira kıdem ve ihbar tazminatının gecikme faiziyle birlikte ödemesine hükmetti.