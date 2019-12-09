Dün Kemal Güneş Caddesi'nde Ali Ş., namus meselesi iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve kardeşi Ferhat K.'yı (23) bıçakla yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Ali Ş., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İki kayınbiraderini bıçaklayan şahıs tutuklandı
09.12.2019 - 19:05 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 19:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçaklayan ve olayın ardından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karabük,
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