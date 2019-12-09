Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Bursa'da yoğun sis
09.12.2019 - 23:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Etiketler : Bursa,
667706 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667706.aspx
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