Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 100 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle Bursa-İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.