Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’da 3 Aralık’ta işlenen bir cinayet Türkiye’yi derinden sarstı. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, 21 yaşını kutlamaya birkaç gün kala tanımadığı bir kişi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Cezaevi firarisi olan katil zanlısı Özgür Arduç, başka kişilerin canına kıymadan polis tarafından kısa sürede yakalandı. Tutuklanan şahıs, perşembe günü Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Cezasını burada çekecek olan Arduç dün intihara kalkıştı. Zanlı, lavabodaki fayansları kırarak parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada içeri giren cezaevi görevlileri, şahsı kanlar içinde buldu. Arduç, yoğun güvenlik önlemleri içinde hastaneye kaldırıldı. Burada doktorlar tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Sağlık durumu iyi olan mahkûm, yeniden demir parmaklıklar arkasına gönderildi.