Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi,rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor"denildi.
Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla süreceğini belirten merkez, geceleri sıcaklığın düşmesi nedeniyle don ve buzlanmaya dikkat edilmesini konusunda ise uyarısını yeniledi.
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
10.12.2019 - 09:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Bingöl ile Tunceli'de yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu aralıklarla yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi,rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette esmesi bekleniyor"denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,yağış,il,story_,
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