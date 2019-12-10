Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi’nin Şarköy kesimlerinde balık avlamaya çalışan balıkçıların ağlarına 2 köpek balığı takıldı. Tekirdağ’ın merkezi ilçesine getirilen ve boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında değişen köpek balıkları vatandaşların da ilgi odağı oldu. Köpek balığını ilk kez gören bazı vatandaşlar köpek balıklarının başından ayrılmayarak fotoğraf çekilmeye çalıştı.
Balıkçıların avladığı balık köpek balığı çıktı
10.12.2019 - 16:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da balıkçılar balık avlarken 2 ve 2 buçuk metrelik 2 köpek balığı yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : köpek balığı,
667894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667894.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER