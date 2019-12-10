Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.30 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa Soma ilçesi sınırlarından geçen bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Soma’dan Balıkesir’in Savaştepe ilçesi yönünde seyir halinde olan Mehmet S. yönetimindeki 34 Y 6514 plakalı otomobil, Savaştepe’ye 5 kilometre kala emniyet şeridinde çalışma yapan 45 YB 790 plakalı beton mikserine çarptı. Kaza sonrası otomobilde yolcu konumunda bulunan C.S. (69) olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü Mehmet S. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.