Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Hacire Akar’ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde dört gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan ve evlatları için nöbet tutan annelerden Hatice Ceylan da oğluna kavuşmanın sevincini yaşadı. Dört sene evvel 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için 8 Ekim’de oturma eylemine katılan Ceylan’ın evladına çağrısı cevapsız kalmadı. Annesinin kendisini için nöbet tuttuğunu duyan Cafer Ceylan, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçmaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla polis ekiplerince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı çalışma ile Cafer, terör örgütünün elinden kurtarıldı. Cafer, terör örgütünden kaçmak isteyen arkadaşıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırıldı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, aileyi evinde gece saatlerinde ziyaret ederek müjdeli haberi verdi. Yaman, aileye müjdeli haberi verdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Anne Ceylan, sevincini “Rabb’im anne babalarından kopmuş çocukları kavuştursun. İnşallah bütün çocuklarımız gelir, o binanın önünden kurtulurlar. Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin” sözleriyle dile getirdi.

Aileler umutlandı

Hatice Ceylan’ın yıllar sonra oğluna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ailelere umut oldu. Oğlu Muhammed için oturma eylemine katılan Ayşegül Biçer, haklı mücadelelerini sonuç vermeye başladığını belirterek “Eylemimizin 99’uncu günü ve PKK’da çözülmeler başladı. Eylemimiz daha büyük sonuçlar verecek, ikişer değil beşer onar gelecekler” dedi. Beş sene evvel dağa kaçırılan kızı Hayal için 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheylâ Demir de “Bugün çok sevinçliyiz. Allah’ın izniyle bizimkiler de gelecek” ifadelerini kullandı.

Evladına kavuştu annelere koştu

Hafızlık yaparken kaçırılan oğlu Cafer’e kavuşan Hatice Ceylan, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti, onlarla kucaklaştı. Zılgıtlarla karşılanan Ceylan, sevincini paylaştığı annelere evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu. Ceylan “Oğlumu Allah ikinci defa bağışladı. Allah bu mutluluğu herkese yaşatsın. Buradaki arkadaşlarımı unutmadım, unutmayacağım” dedi.