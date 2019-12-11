Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlayıcı Madde İmha Timi Komutanı Esma Çevik’in naaşı, Bayrampaşa’daki evinde helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Camii’ne getirildi. Şehit Çevik’in tabutuna sarılan annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif ve Esra ile yakınları gözyaşı döktü. Kardeşinin asker kıyafetini giyen Elif Koca “Tabuta sarılmış bir şekilde rüya görmüştü. Her geldiğinde sehit olacağım diyordu, oldu da. ‘Ben şehit olursam sakın ağlamayın dik durun, kıyafetlerimi de giyin’ dedi. Biz de ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun” diye konuştu. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Esma Astsubay ile birlikte son beş yılda terörle mücadelede şehit olan kadın görevli sayısı 10’a yükseldi. Polis memurları Şerife Özden Kalmış ile Nefise Özsoy 2016’da Mardin Midyat’ta bombalı saldırıda şehit düştü. Başkomiser Zeynep Sağır, komiserler Kübra Doğanay, Demet Sezen, Cennet Yiğit, Gülşah Güler ile polis memuru Sevda Güngör 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler tarafından şehit edildi. İlk kadın ilçe jandarma komutanı Yarbay Songül Yakut da Şırnak’ta helikopterin düşmesi sonucu şehit oldu.