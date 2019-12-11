Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi, Burç Sokağı’ndaki kerpiç evde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen sebeple göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Sultan Dakım (60) ile torunları Muhammed (16) ve Bektaş (5) Dakım’ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Muhammed ve Bektaş Dakım’ın kuzen oldukları ve ziyaret maksadıyla büyükannelerinin evine gittikleri, sabah çocukları almaya gelen babanın bahçe kapısını açmasıyla göçüğü fark ettiği öğrenildi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak “Enkaz altından ikisi çocuk üç kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimse yok. Yetmiş, seksen senelik bir ev. Toprak yığma olduğu için, taşıyıcı ahşap aksama sahip yapılar dayanıklılığını kaybediyor. Yağışla zaman içinde çözülme olabiliyor” ifadelerini kullandı.

DRAM İÇİNDE DRAM

Sultan Dakım’ın oturduğu evi ucuz diye 400 liraya tuttuğu öğrenildi. Yaşlı kadının, eve yerleştiklerinde de bazı bölümlerde göçüklerin meydana geldiği, evde oturmaması hususunda defalarca ikaz edildiği ama bütün ısrarlara rağmen oradan çıkmadığı ileri sürüldü.

KURUM: 12’Sİ YIKILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken ev ile aynı alanda bulunan 36 binadan 12’sinin yıkılacağını, tescilli olan 24’ünün ise boşaltılarak, restorasyona yönelik dönüşüme başlanacağını bildirdi.