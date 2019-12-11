Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, 43 yaşındaki Tugay E., çatıda bulunan yağmur suyu oluğunu tamir etmek için yukarı çıktı. Talihsiz işçi çatıda bulunan şeffaf havalandırma boşluğuna basınca metrelerce yükseklikten aşağı düştü. İşçinin yardımına arkadaşları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri işçiye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz adamın durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.