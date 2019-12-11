Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 3 ölü 2 yaralı
11.12.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kastamonu,trafik kazası,
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