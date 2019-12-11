Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.