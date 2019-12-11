Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da bugün ve perşembe günü beklenen aşırı yağışlar için ilk defa 'kırmızı kod' uyarısı verildi.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaoğlu Antalya'da beklenen şiddetli yağış için yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar Antalya ve çevresinde beklediğimiz yağışlar düşmüş değil. Beklentimiz bugün 18.00'den sonra özellikle gece yarısı Antalya'da şiddetlenecek. Sabah 08.00'kadar da şiddetli yağış sürecek'' dedi.

Meteoroloji tarafından ilk defa yapılan kırmızı uyarı kapsamında, ''Kriz masası oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle tebdirli olması gerekiyor. Özellikle su baskını ihtimali olan yerlerin dikkatli olması gerekiyor. Bütün personellerimiz iş başında. 1452 personelimizle biz bu olayı yakından takip ediyoruz'' dedi.

Okullar tatil olacak mı? şeklinde sorular aldıklarını da belirten Vali, bize saat olarak hangi zaman dilimi verildi ise biz ona da göre tedbir alıyoruz. Okulları tatil edecek herhangi bir risk görmedik şu ana kadar'' açıklamasını yaptı.