Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yat, Punta del Este şehrinde bir müzayedede satışa çıkarıldı. Silam, 243 bin dolara (1 milyon 412 bin TL) satıldı. Yatı alan kişi, Deniz Ulusal Bölgesi’ne iki bin dolarlık (11 bin 620 TL) liman cezasını da ödeyecek. ‘Tosuncuk’ lakaplı Aydın ise bu yatı 800 bin dolara (4 milyon 648 bin) satın almıştı. Bu arada Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari’nin de açık artırma yoluyla satıldığını belirtti. Molina, Tosuncuk’un Malvin Norte’de ele geçirilen mallarına rağmen hâlâ kaçak olduğunu söyledi. Serkan Bayar - Montevideo İHA