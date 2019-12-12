Yat, Punta del Este şehrinde bir müzayedede satışa çıkarıldı. Silam, 243 bin dolara (1 milyon 412 bin TL) satıldı. Yatı alan kişi, Deniz Ulusal Bölgesi’ne iki bin dolarlık (11 bin 620 TL) liman cezasını da ödeyecek. ‘Tosuncuk’ lakaplı Aydın ise bu yatı 800 bin dolara (4 milyon 648 bin) satın almıştı. Bu arada Uruguay Müzayedeciler Birliği Başkanı Mario Molina, bir önceki müzayedede Aydın’a ait Ferrari’nin de açık artırma yoluyla satıldığını belirtti. Molina, Tosuncuk’un Malvin Norte’de ele geçirilen mallarına rağmen hâlâ kaçak olduğunu söyledi. Serkan Bayar - Montevideo İHA
Tosuncuk’un lüks yatı 243 bin dolara satıldı
12.12.2019 - 03:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın süper lüks yatı ‘Silam’a Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu (JND) tarafından el konuldu.
Etiketler : tosuncuk,mehmet aydın,haberler,
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