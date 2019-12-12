Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahıs, bunun için sadece bin beş yüzer avro (9 bin 650 TL) vermelerinin yeterli olacağını söyledi. Bu vaade kanan 26 genç, pılını pırtını toplayıp uçakla İstanbul’a geldi. Sözde menajer, gençleri Esenyurt’ta kiraladığı bir eve balık istifi doldurdu. Ardından “Takımlarla görüşmeye gidiyorum” diyerek dışarı çıktı ve bir daha dönmedi. Uzun süre sonra dolandırıldıklarını anlayan futbolcular, emniyete başvurdu. Fas vatandaşı Yassin Oussama “Buraya büyük umutlarla geldik. Bizi getirten şahıs sözleşme bile imzalattı. Bu konuya çözüm bulunmasını istiyorum” dedi. Erdal Can İçelli İSTANBUL İHA