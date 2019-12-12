Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili konuşan 30 yıllık döner ustası Kenan Karaman “Çoruh Vadisi’nde hayvanlarını gütmekte olan çoban acıkır. Bir hayvanı keserek, etleri parçalar, sadece soğan, tuz, biber kullanarak odun şişinde pişirerek kendine yiyecek elde eder. İlk bulunuş bu şekilde. Cağ kebap odun ateşinden yatık olur. Her hayvandan olmaz. Kuzu ya da koyundan doğal beslenmiş yaylalardaki hayvanlardan elde edilir. Meşe odunundan ve Hemşin koyunundan yapılır. Doğal olarak cağ kebabı Artvin’e aittir” dedi. Odun ateşinde yatık döner için patent başvurusunda bulunduklarını ifade eden Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçin Kurt “Vatandaşımızın önüne Erzurum cağ döneri ve Artvin’in yatık döneri konsun. Kararı halkımız versin” ifadelerini kulandı.