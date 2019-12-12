Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Gümüşhane’nin Torul ilçesinden sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte otomobille çocuğunu Trabzon’daki hastanede muayeneye götüren Emrah Vamin (30) dönüş yolunda saat 13.00 sıralarında Maçka ilçesi Tarih Çatak Camii mevkii Çatak 2 Köprüsü girişinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Emrah Vamin ve araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki kızı Melek Vamin (2) yaralanırken, eşi Yeliz Vamin (29) ise kaldırıldığı Maçka Devlet Hastanesinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza yapan Vamin ailesinin Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Aksüt köyünden olduğu ve yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.