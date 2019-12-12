Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride seçilen fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" ve "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarını seçen Kapan, "spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

İsmail Kapan, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

AA'nın şu anda yazılı ve görsel medyayı besleyen en önemli kaynak olduğuna dikkati çeken Kapan, "Bu fotoğraflar gerçekten başarılı, kabiliyetli, dikkatli arkadaşlarımızın fedakarlıkları ve gayretleriyle ortaya çıkan neticeler. Ben o fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Ödül kazansın veya kazanmasın bu fotoğrafların hepsi çok kıymetli. Bazı fotoğrafların değeri çok sonra ortaya çıkıyor." diye konuştu.