Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Gömü kasabasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken araç ise hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar’da feci kaza: 4 ölü
12.12.2019 - 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afyonkarahisar,
668318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668318.aspx
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