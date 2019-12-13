Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak’ta dün 18 yaşındaki İ.U.Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarında minibüs bekleyen yolculara çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Feci kazada Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Zafer Karakaya (30), Ramazan Tokuş (34) ve Halil Doğan (47) hayatını kaybetti. Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İ.U.Y’nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.