Uşak’ta dün 18 yaşındaki İ.U.Y. yönetimindeki otomobil, yol kenarında minibüs bekleyen yolculara çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Feci kazada Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Zafer Karakaya (30), Ramazan Tokuş (34) ve Halil Doğan (47) hayatını kaybetti. Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İ.U.Y’nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı.
Hem ehliyetsiz hem de alkollü
13.12.2019 - 04:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına son hız giden otomobil daldı. Araç 150 metre sonra durabildi. Kazada üç kişi can verdi. Üniversite öğrencisi olan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı ve 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.
Etiketler : uşak,uşak kaza,trafik kazası,
668377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668377.aspx
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