Muş’ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 35 köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Muş’ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı
13.12.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta gece etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : muş,köy yolu,ulaşım,
668421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668421.aspx
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