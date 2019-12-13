Muş’ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 35 köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.