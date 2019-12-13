Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu yer yer aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini aktaran merkez, rüzgarın yer yer orta kuvvette eseceğini bildirdi.
Dikkat! Meteorolojiden kar ve karla karışık yağmur uyarısı
13.12.2019 - 09:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini aktardı.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın çok bulutlu yer yer aralıklı yağmur ve yüksek kesimlere karla karışık yağmur, kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,uyarı,kar,yağmur,story_,
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