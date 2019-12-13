Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Z.T. idaresindeki Bor Belediyesine ait servis midibüsü, Niğde-Bor kara yolu 500 Evler Mahallesi mevkisinde, okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan Demiralp'in, hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Demiralp'in, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sürücü Z.T, gözaltına alındı.