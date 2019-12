Türkiye Gazetesi

Olay, Akyazı Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akyazı Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde yatan bir hastanın oğlu M.Y., taburcu olmaya hazırlanan annesini hastaneden almaya geldi. Annesinin kolunda serum takılı olduğunu gören M.Y., iddiaya göre sinirlenerek serviste görevli hemşirelere tehdit ve hakarette bulundu. Darp etmek için hemşirelerin üzerine yürüyen hasta yakını, hastane personellerinin araya girmesiyle engellendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hemşirelerin şikayetçi olması üzerine M.Y., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.