Kaza, Merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 134 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAL 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
13.12.2019 - 12:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 134 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAL 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Elazığ,
668463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668463.aspx
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