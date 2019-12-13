Kaza, Merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 134 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAL 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.