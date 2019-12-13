Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAF 134 plakalı hafif ticari araç ile 23 AAL 969 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme yaptı.