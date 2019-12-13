Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün-Sivas yolu üzerinde meydana geldi. M.D (53) idaresindeki otomobil ile H.A (47) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan M.D. ve D.B yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.