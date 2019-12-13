Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Raşit Rüştü Özkan yönetimindeki 66 AAK 028 plakalı minibüs, Yozgat istikametinden Sivas istikametine seyir halindeyken yolun kaygan olması sebebiyle refüje girdi. Kazada yaralanan şoför olay yerine gelen ambulansla Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesine tedavi edilmek üzere kaldırıldı