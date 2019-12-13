Kaza, Altınözü kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 31 HJ 968 ile 06 BET 163 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir başka otomobil de kaza yapan otomobillere arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhittin İşçimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhittin İşçimen'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Babatorun Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Hatay'daki yoğun sis kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
13.12.2019 - 17:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Altınözü kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 31 HJ 968 ile 06 BET 163 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir başka otomobil de kaza yapan otomobillere arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhittin İşçimen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : Hatay,
668524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668524.aspx
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