Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Adıyaman istikametine giden H. İ idaresindeki 02 LE 513 plakalı tır, Kahramanmaraş karayolu Gölbaşı ilçesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprağa battı. Sürücü aracı çıkarmak istediği sırada araç yan yattı. Olay yerine gelen bölge Trafik ekipleri tarafından karayolu tek taraflı ulaşıma kapatılarak vinç yardımıyla araç kurtarıldı.

