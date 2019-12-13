Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Didim’in Akbük Mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç araştırma ekipleri aracı Akbük mahallesinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan B.K. ,V. B. ve S.K göz altına alınırken, şahıslarla irtibatta olduğu belirlenen Ö. B. ve D.G adlı şüpheliler kaldıkları otelde göz altına alındı.

Çalışma kapsamında araç içerisinde ve otel odasında yapılan aramada uyuşturucu madde, bol miktarda uyuşturucu hap,Uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve bir adet tabanca ele geçirildi. Göz altına alınan 5 şüpheli uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.