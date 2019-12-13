Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Van'da trafik kazası: 5 yaralı
13.12.2019 - 23:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,
668573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668573.aspx
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