Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedi sene evvel 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkân Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. PKK tarafından alıkonulduğu günden bu yana kızının peşini hiç bırakmadığını belirten Mutlu “Ben yıllardır kızımın peşindeyim. Günlerdir burada eylemdeyim ve kızım geri gelinceye kadar burada olacağım. Kızım beni görüyor ve izliyor ise ona söyleyeceğim tek söz, kızım bir fırsatını bulursan kaç gel ve askerlerimize teslim ol” dedi.