Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay “Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” demişti. Canan Hoca’nın tepkilere sebep olan açıklamalarının ardından Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Üç aydan iki seneye kadar hapis ve adli para cezası öngörülen “işçi ücretleri veya besin ve malların fiyatlarını etkilemek” suçundan yargılanması talep edildi. TÜRES Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl “Besin piyasasında iyi hizmet sunulabilmesi için yıllardır mücadele ediyoruz. Cebinde 5-6 lira bulunan bir insan da sağlıklı yapılan tavuk döneri yiyebiliyordu. Türkiye’de iş, o hâle geldi ki bir kişinin beyanatıyla milyonlarca insanın ekmek yediği sektörler olumsuz yönde etkileniyor” ifadelerini kullandı. Bingöl, bu tür işletmeleri denetleyen devlet kurumlarının olduğunu belirterek “Ürünlerde bir problem varsa devlet kurumları ve STK’lar zaten gerekeni yapıyor. Canan Hanım’a mı kaldı bu iş? Devlet ne iş yapıyor? O zaman işletmeleri kapatalım, Canan Hanım’ı dinlesin herkes. Bunun bir vebali olmalı. Karatay’ın bu açıklamalarından sonra tavuk döner sektöründe yüzde 30 düşüş yaşanmış. Bu tür şikâyetler aldık” ifadesini kullandı.