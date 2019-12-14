Sis, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Görüş mesafesinin Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 25 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.
Dereköy Sınır Kapısı yolunda da yer yer etkili olan sis, ormanlık alanda güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisini akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.