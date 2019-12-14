Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Suriye sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.
Suriye sınırındaki Kilis’te sis etkili oluyor
14.12.2019 - 11:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 11:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında bulunan Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Etiketler : Suriye,
668651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/668651.aspx
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