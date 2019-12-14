Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, Suriye sınır hattında ve karayollarında sis yüzünden göz gözü görmedi. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi. Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Kilis-Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti.