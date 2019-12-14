Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.