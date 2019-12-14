Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da polise ateş açtığı iddia edilen şahıs bir apartmanın bodrum katına sığındı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.