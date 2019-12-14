Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir’de M.S. (20) ve F. S’nin (16) sosyal medya üzerinden müşteri bularak uyuşturucu ecstasy haplarını sattıkları ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler iki kardeşin Değirmenci Mahallesinde bulunan evlerine yaptıkları baskın sonrası her iki kardeş bir miktar uyuşturucu hap ile yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.